Если вы планируете покупать квартиру или находитесь на этапе выбора, обязательно учтите эти нюансы, чтобы не ошибиться.

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Как удачно выбрать квартиру

Как выбрать этаж

Если вы любите тишину и хотите дома оторваться от звуков улицы, рекомендуем выбирать квартиру выше 7 этажа. При этом важно обращать внимание и на состояние здоровья членов семьи, проживающих в доме. Людям с проблемами с давлением будет не слишком комфортно на высоких этажах, так что 7 – 14 – это лучший вариант.

Обратить внимание на стены



Тщательно продумайте планирование / Фото Pexels

Уберечь себя от лишнего шума из соседних квартир помогут качественные материалы, из которых должен быть построен дом. Кирпичные стены дополнительно утеплены минеральной ватой будут отличным решением для любителей покоя.

Продумать планирование

Еще на этапе выбора квартиры следует тщательно изучить, где именно расположены несущие стены, чтобы заблаговременно обдумать дизайн и возможную перепланировку.

Изучить размещение мокрых зон



Кухню и ванную перенести вы не сможете / Фото Pexels

Обратите внимание на размещение санузла и кухни. Важно понимать, что их перенести в другие зоны вы не сможете, так что придется подстраивать дизайнерские планы под рамки застройщика.