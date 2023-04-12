Якщо ви плануєте купувати квартиру чи зараз перебуваєте на етапі вибору, обов'язково врахуйте ці нюанси, аби не помилитись.

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Як вдало обрати квартиру

Як обрати поверх

Якщо ви полюбляєте тишу та хочете вдома відірватися від звуків вулиці, рекомендуємо обирати помешкання вище 7 поверху. При цьому важливо звертати увагу і на стан здоров'я членів сім'ї, які проживатимуть в оселі. Людям з проблемами з тиском буде не надто комфортно на високих поверхах, тож 7 – 14 – це найкращий варіант.

Звернути увагу на стіни



Ретельно продумайте планування / Фото Pexels

Вберегти себе від зайвого шуму зі сусідніх квартир допоможуть якісні матеріали, з яких повинен бути збудований будинок. Цегляні стіни додатково утеплені мінеральною ватою будуть чудовим рішенням для любителів спокою.

Продумати планування

Ще на етапі вибору квартири варто ретельно вивчити, де саме розташовані несучі стіни, аби завчасно обдумати дизайн та можливе перепланування квартири.

Вивчити розміщення мокрих зон



Кухню та ванну перенести ви не зможете / Фото Pexels

Звертайте увагу на розміщення санвузла та кухні. Важливо розуміти, що їх перенести в інші зони ви не зможете, тож доведеться підлаштовувати дизайнерські плани під рамки забудовника.