За границей мать "своего" риелтора является привычным делом, например, так же как юрист или врач. В Украине такая "традиция" только зарождается. Специалист OLX Недвижимость Оксана Остапчук решила рассказать о том, на что следует ориентироваться, чтобы удачно выбрать специалиста, передает 24 Канал.

Обратите внимание Чем руководствуются украинцы, покупая жилье в сегодняшних реалиях

Как выбрать надежного риелтора

По результатам опроса OLX, украинцы обращаются за помощью к риелторам, чтобы они помогли разобраться с документацией и оформлением сделки. Также специалисты часто нужны для поиска вариантов жилья в случае снятия квартиры. Многие люди не готовы тратить на это время и к тому же боятся наткнуться на мошенников.

Чтобы правильно выбрать "своего" специалиста, следует учесть следующие критерии:

Опыт. Убедитесь, что риелтор или агентство имеют достаточный опыт в сфере недвижимости. Также обращайте внимание на то, как качественно заполнена бизнес-страница специалистов. Это показатель того, что для риелторов важна их репутация.

Сертификация. Убедитесь, что риелтор или агентство имеют необходимую сертификацию, являются ли членами АФНУ или других организаций. Это гарантирует, что они работают в соответствии с законодательством.

Обратите внимание! Важно также, чтобы агентство или риелтор работали официально. Поскольку в Украине лицензии риелторам не выдают, они оформляют специальные КВЭДы (класс 68.3 – операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на основе контракта).