За кордоном мати "свого" рієлтора є звичною справою, наприклад, так само як юриста чи лікаря. В Україні така "традиція" лише зароджується. Тож фахівчиня OLX Нерухомість Оксана Остапчук вирішила розповісти про те, на що слід орієнтуватись, щоб вдало вибрати спеціаліста, передає 24 Канал.

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Як обрати надійного рієлтора

За результатами опитування OLX, українці звертаються за допомогою до рієлторів, щоб ті допомогли розібратися з документацією та оформленням угоди. Також спеціалісти часто потрібні для пошуку варіантів житла у випадку винаймання квартири. Багато людей не готові витрачати на це час і до того ж бояться натрапити на шахраїв.

Щоб правильно вибрати "свого" спеціаліста, слід врахувати такі критерії:

Досвід. Переконайтеся, що рієлтор або агенція мають достатній досвід у сфері нерухомості. Також звертайте увагу на те, наскільки якісно заповнена бізнес-сторінка фахівців. Це є показником того, що для рієлторів важлива їхня репутація.

Сертифікація. Перевіряйте, чи рієлтор або агентство мають необхідну сертифікацію, чи є членами АФНУ або інших організацій. Це гарантує, що вони працюють відповідно до законодавства.

Зверніть увагу! Важливо також, щоб агентство чи рієлтор працювали офіційно. Оскільки

в Україні ліцензії рієлторам не видають, вони оформлюють спеціальні КВЕДи (клас 68.3 – операції з нерухомим майном за винагороду або на основі контракту).