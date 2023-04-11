Такие стены всегда будут чистыми: каким материалом их покрыть

Выбор материалов и фактуры для стен имеет определяющее значение при планировке интерьера. Правильный выбор может стать практичной при использовании изюминкой вашей комнаты и не приносить много хлопот во время уборки.

Не меньшее значение имеет и цвет стен, который поможет скорректировать размер комнаты, задать ей правильный характер и атмосферу. Что следует знать об отделке стен, делимся дальше.

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Как отделать стены, чтобы в они были всегда чистыми

Декоративная штукатурка

Такой отделкой можно воспользоваться как снаружи, так и внутри. Она имеет немало преимуществ: за узорами прячутся не слишком заметные загрязнения, мыть такую фактуру можно без боязни и очень легко. Повредить стену тоже будет куда сложнее, а царапин на ней не будет видно. Также декоративная штукатурка:

поможет скрыть неровности стен;

неприхотливая к поверхностям: подходит для кирпича, дерева, гипсокартона;

не требуется специальная подготовка стен;

экологически безопасная;

улучшит шумоизоляцию в квартире;

не впитывает запахи.



Декоративная штукатурка практичная в использовании / Фото из открытых источников

Антивандальная краска

Такое покрытие станет надежным защитником для уязвимых стен. Она способна уберечь покрытие от механических и других повреждений, имеет грязеотталкивающие свойства, устойчива к воде и очень легко моется. Использовать краску безопасно в любых помещениях, а ее практичность вас точно удивит.

Мягкие панели



Мягкие панели это стильно и практично / Фото из открытых источников

Это не только стильное решение, которое подчеркнет дизайн комнаты и сделает его теплым, уютным и оригинальным. Преимуществом будут тепло и звукоизоляционные свойства, которыми вы автоматически себя обеспечиваете. Повредить такую стену будет не легко, она устойчива к царапинам и не деформируется со временем. Выбрать для такой стены можно экологически чистые и безопасные материалы, особенно в детских комнатах.

Декоративные панели

3D панели – это нетривиальное и практичное решение для вашего дома. Вы можете выбрать материалы, узоры и цвета по своему вкусу. По-настоящему оценить это решение вы сможете во время быстрой и неприхотливой уборки.