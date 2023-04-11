Не менше значення має і колір стін, який допоможе скоригувати розмір кімнати, задати їй правильного характеру та атмосфери. Що варто знати про обробку стін, ділимось далі.

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Як обробити стіни, аби в они були завжди чистими

Декоративна штукатурка

Такою обробкою можна скористатись як ззовні, так і всередині. Вона має чимало переваг: за візерунками ховаються не надто помітні забруднення, мити таку фактуру можна без остраху та дуже легко. Пошкодити стіну теж буде куди складніше, а подряпин на ній не буде видно. Також декоративна штукатурка:

допоможе приховати нерівності стін;

невибаглива до поверхонь: підходить для цегли, дерева, гіпсокартону;

не потрібна особлива підготовка стін;

екологічно безпечна;

покращить шумоізоляцію у квартирі;

не вбирає запахи.



Декоративна штукатурка практична у використанні / Фото з відкритих джерел

Антивандальна фарба

Таке покриття стане надійним захисником для вразливих стін. Вона здатна вберегти покриття від механічних та інших ушкоджень, має брудовідштовхувальні властивості, стійка до води та дуже легко миється. Використовувати фарбу безпечно у будь-яких приміщеннях, а її практичність вас точно здивує.

М'які панелі



М'які панелі це стильно та практично / Фото з відкритих джерел

Це не лише стильне рішення, яке точно підкреслить дизайн кімнати і зробить його теплим, затишним та оригінальним. Перевагою будуть тепло- та звукоізоляційні властивості, якими ви автоматично себе забезпечуєте. Пошкодити таку стіну буде не легко, вона стійка до подряпин та не деформується з часом. Обрати для такої стіни можна екологічно чисті та безпечні матеріали, особливо це актуально у дитячих кімнатах.

Декоративні панелі

3D панелі це нетривіальне та практичне рішення для вашого дому. Ви можете обрати матеріали, візерунки та кольори на свій смак. По-справжньому оцінити це рішення ви зможете під час швидкого та невибагливого прибирання.