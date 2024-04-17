Украинский маркетплейс недвижимости DIM.RIA и платформа поиска психотерапевта Rozmova провели опрос, чтобы определить изменения в предпочтениях и целях украинцев при выборе жилья. Недвижимость 24 сообщает о результатах этого исследования.

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Аренда или покупка: что предпочитают украинцы

В опросе приняли участие около 150 человек, 36% из них – живут в столице. Результаты исследования показали, что 52% молодежи переезжали более четырех раз в жизни.

Что касается выбора опрошенных, то 55% отметили, что хотели бы купить собственное жилье с необходимостью делать ремонт. Другие 45% респондентов указали, что хотят жить в арендованной квартире. Они аргументировали свой выбор так, что им не придется много экономить, и одновременно будут жить в лучших условиях.

Результаты опроса / Фото DIM.RIA

По мнению экспертов, процент тех, кто планирует арендовать жилье вырос не просто так. Из-за полномасштабного вторжения молодежь чувствует неопределенность будущего. Люди не имеют ощущения стабильности, а затем хотят избавиться от лишних обязательств, например выплата кредитов или планирование и ремонт жилья.

Аренда – возможность сменить место жительства в любое время

"Аренда позволяет не привязываться к конкретному городу и покинуть его или даже страну, в случае повышенной опасности. Боль и страх повторной потери, у тех людей, чье жилье было повреждено или разрушено в результате военной агрессии", – говорит психолог платформы Rozmova Елена Гукович.



Результаты опроса / Фото DIM.RIA

По данным опроса, 36% респондентов пока не планируют покупать квартиру, а 25% планируют покупку не позднее, чем через 5 лет. В общем 51% опрошенных пока не планируют покупать квартиру.