Український маркетплейс нерухомості DIM.RIA та платформа пошуку психотерапевта Rozmova провели опитування, щоб визначити зміни у вподобаннях та цілях українців під час вибору житла. Нерухомість 24 повідомляє про результати цього дослідження.

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Оренда чи купівля: чому надають перевагу українці

В опитуванні взяли участь близько 150 осіб, 36% з них – живуть у столиці. Результати дослідження показали, що 52% молоді переїжджали понад чотири рази за життя.

Що стосується вибору опитаних, то 55% зазначили, що хотіли б купити власне житло з необхідністю робити ремонт. Інші 45% респондентів вказали, що хочуть жити в орендованій квартирі. Вони аргументували свій вибір так, що їм не доведеться багато заощаджувати, і водночас будуть жити у кращих умовах.

Результати опитування / Фото DIM.RIA

На думку експертів, відсоток тих, хто планує орендувати житло зріс не просто так. Через повномасштабне вторгнення молодь відчуває невизначеність майбутнього. Люди не мають відчуття стабільності, а відтак хочуть позбавитися від зайвих зобов'язань, як-от виплата кредитів чи планування і ремонт житла.

Оренда – можливість змінити місце проживання будь-коли

"Оренда дозволяє не прив'язуватися до конкретного міста та покинути його або навіть країну, в разі підвищеної небезпеки. Біль та страх повторної втрати, у тих людей, чиє житло було пошкоджене або зруйновано внаслідок військової агресії", – каже психологиня платформи Rozmova Олена Гукович.



Результати опитування / Фото DIM.RIA

За даними опитування, 36% респондентів поки що не планують купувати квартиру, а 25% планують купівлю не пізніше, ніж за 5 років. Загалом 51% опитаних поки не планують купувати квартиру.