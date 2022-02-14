Как выбрать диван для студии: главные критерии
Источник:24 канал
Диван в студии – это центр семейной жизни. Именно здесь семья отдыхает и наслаждается общением, поэтому диван должен быть не только удобным, но и функциональным.
Обустроить свой уголок отдыха – настоящая проблема, ведь здесь немало нюансов. Это место для расслабления и передышки. Центром лаунж-угла, конечно же, является диван, который должен удовлетворять ряду требований. Он должен быть удобным, функциональным, отвечать по форме и цвету всему интерьеру.
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Диван должен иметь не только хорошие функциональные характеристики – он должен быть красивым и подходить к обустройству комнаты. При покупке дивана нужно учесть форму, механизм и набивку. В мебельных магазинах можно обнаружить множество различных моделей, доступных в бесчисленном количестве дизайнов и цветов.
Тенденции в интерьере
До сих пор очень популярны серые диваны, поверхности можно разнообразить сшиванием, прошивкой или выделенными швами. Одним из классических вариантов остается кожаный диван, сочетающий классическую элегантность и практичность.
Какой чехол выбрать
Важна не только эстетика, долговечность тоже должна быть на первом месте. Покрытие должно быть толстым, чтобы быстро не натирать. Если дома есть дети, особенно маленькие, подумайте о покупке дивана со съемным чехлом, который можно стирать или обивкой с тефлоновым покрытием, которая уменьшает восприимчивость тканей к водопоглощению и восприятию пятен.
Форма имеет значение
Некоторые диваны с увлекательной формой могут выглядеть как современные скульптуры. Обычно их размещают в центре комнаты, потому что они требуют много свободного пространства. В небольших помещениях они будут работать не очень хорошо. Вместо одного большого дивана можно использовать два меньших и расставить их в противоположных концах.Тренды дизайна интерьеров изменчивы, но правильно подобранная планировка и площадь квартиры помогут обустроить уют и комфорт на долгие годы. Ознакомьтесь с каталогом Корпорации Недвижимости РИЕЛ, чтобы выбрать самое удобное жилье для себя.
Диван с функцией сна
Такое решение совершенно подходит для маленьких помещений. Диван с функцией ежедневного сна должен быть оборудован удобным матрасом. Для вашего удобства выбирайте модели с контейнером для постельного белья.