Как выбрать диван для студии: главные критерии

Диван в студии – это центр семейной жизни. Именно здесь семья отдыхает и наслаждается общением, поэтому диван должен быть не только удобным, но и функциональным.

Обустроить свой уголок отдыха – настоящая проблема, ведь здесь немало нюансов. Это место для расслабления и передышки. Центром лаунж-угла, конечно же, является диван, который должен удовлетворять ряду требований. Он должен быть удобным, функциональным, отвечать по форме и цвету всему интерьеру.

Читайте Инновации на рынке недвижимости: как базовые нормы сосуществуют с новыми технологиями

Диван должен иметь не только хорошие функциональные характеристики – он должен быть красивым и подходить к обустройству комнаты. При покупке дивана нужно учесть форму, механизм и набивку. В мебельных магазинах можно обнаружить множество различных моделей, доступных в бесчисленном количестве дизайнов и цветов.

Тенденции в интерьере

До сих пор очень популярны серые диваны, поверхности можно разнообразить сшиванием, прошивкой или выделенными швами. Одним из классических вариантов остается кожаный диван, сочетающий классическую элегантность и практичность.

Практично и удобно / Фото unsplash

Какой чехол выбрать

Важна не только эстетика, долговечность тоже должна быть на первом месте. Покрытие должно быть толстым, чтобы быстро не натирать. Если дома есть дети, особенно маленькие, подумайте о покупке дивана со съемным чехлом, который можно стирать или обивкой с тефлоновым покрытием, которая уменьшает восприимчивость тканей к водопоглощению и восприятию пятен.

Функционал на первом месте / Фото unsplash

Форма имеет значение

Некоторые диваны с увлекательной формой могут выглядеть как современные скульптуры. Обычно их размещают в центре комнаты, потому что они требуют много свободного пространства. В небольших помещениях они будут работать не очень хорошо. Вместо одного большого дивана можно использовать два меньших и расставить их в противоположных концах.

Тренды дизайна интерьеров изменчивы, но правильно подобранная планировка и площадь квартиры помогут обустроить уют и комфорт на долгие годы. Ознакомьтесь с каталогом

чтобы выбрать самое удобное жилье для себя.

Все для хорошего отдыха / Фото unsplash

Диван с функцией сна

Такое решение совершенно подходит для маленьких помещений. Диван с функцией ежедневного сна должен быть оборудован удобным матрасом. Для вашего удобства выбирайте модели с контейнером для постельного белья.

Продуманная концепция / Фото unsplash