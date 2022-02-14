Облаштувати власний куточок відпочинку – справжня проблема, адже тут чимало нюансів. Це місце для розслаблення та перепочинку. Центром лаунж-кутка, звичайно ж, є диван, який повинен відповідати низці вимог. Він повинен бути зручним, функціональним, відповідати за формою і кольором всьому інтер’єру.

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Диван має мати не тільки хороші функціональні характеристики – він повинен бути красивим і пасувати до облаштування кімнати. При покупці дивану необхідно враховувати форму, механізм і набивку. У меблевих магазинах можна знайти безліч різних моделей, доступних у незліченній кількості дизайнів і кольорів.

Тенденції в інтер’єрі

Досі дуже популярні сірі дивани, поверхні урізноманітнюються: зшиванням, прошивкою або виділеними швами. Одним із класичних варіантів залишається шкіряний диван, який поєднує класичну елегантність та практичність.

Практично та зручно / Фото unsplash

Який чохол обрати

Важлива не тільки естетика, довговічність також має бути на першому місці. Покриття має бути товстим, щоб швидко не натиралося. Якщо вдома є діти, особливо маленькі, подумайте про покупку дивана зі знімним чохлом, який можна прати, або оббивкою з тефлоновим покриттям, яка зменшує сприйнятливість тканин до водопоглинання та сприйняття плям.

Функціонал на першому місці / Фото unsplash

Форма має значення

Деякі дивани з цікавою формою можуть виглядати як сучасні скульптури. Зазвичай їх розміщують в центрі кімнати, адже вони вимагають багато вільного простору. У невеликих приміщеннях вони працюватимуть не дуже добре. Замість одного великого дивана можна використати два менших і розставити їх у протилежних кінцях.

Тренди дизайну інтер'єрів мінливі, але правильно підібране планування та площа квартири допоможуть облаштувати затишок та комфорт на довгі роки. Ознайомтесь із каталогом Корпорації Нерухомості РІЕЛ, щоб обрати найзручніше житло для себе.

Все для хорошого відпочинку / Фото unsplash

Диван з функцією сну

Таке рішення ідеально підходить для невеликих приміщень. Диван з функцією щоденного сну повинен бути обладнаний зручним матрацом. Для вашої зручності обирайте моделі із контейнером для постільної білизни.

Продумана концепція / Фото unsplash