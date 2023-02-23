Паркет или ламинат: что нужно знать, чтобы сделать правильный выбор

Пол – очень важный элемент каждого дома. Чтобы он служил максимально долго, нужно выбрать правильный материал.

Выбрать правильный материал для пола – одна из наиболее важных задач при ремонте. Он должен соответствовать характеру пространства, быть долговечным и удобным в использовании.

Читайте также Стабильный доход в нестабильных условиях: почему сейчас лучшее время инвестировать в новостройки Львова

Принять правильное решение позволит исчерпывающее знание о каждом материале. Поэтому поговорим о преимуществах и недостатках паркета и ламината, чтобы ваш пол служил вам на протяжении многих лет.

Паркет

Паркет изготавливают из твердых пород дерева, например дуба, бука или клена. Он имеет естественный вид, а также уникальную текстуру и цвет, которые при правильном уходе будут радовать вас на протяжении многих лет.

Паркет выглядит невероятно эффектно / Фото Pixabay

Кроме того, паркет прекрасно подходит абсолютно всем видам интерьера, что является преимуществом для каждого из нас. Также его можно восстановить в случае повреждения: верхний слой затирается, затем идет полировка и лакировка.

Недостатками этого варианта является высокая стоимость самого материала и монтажа, ведь устанавливать этот пол должны квалифицированные специалисты. Он также чувствителен к механическим повреждениям, поэтому если у вас есть животные, которые могут поцарапать пол, вам следует еще раз хорошо подумать, прежде чем тратить существенную сумму.

Ламинат

В настоящее время ламинат является самым популярным напольным покрытием в мире. Подложка под основание обеспечивает его водонепроницаемость и гарантирует стабильность конструкции.

Толстый средний слой ламината делают из древесного композита, верхний слой – декоративный, содержащий специальные целлюлозные волокна. Также на него наносят привлекательные узоры, напоминающие дерево, чтобы вы могли подобрать идеальное покрытие для своего интерьера. Монтировать его тоже очень легко, с этой задачей справится любой мастер.

Ламинат прост в установке и уходе / Фото Pixabay

Недостатки ламината – меньшая долговечность и необходимость замены при повреждении. Также в основном у ламината очень плохая звукоизоляция, хотя на рынке уже есть предложения с улучшенными характеристиками.

Какое решение выбрать – решать вам, но помните, что хорошая планировка и уважение всех рисков позволят вам наслаждаться хорошим полом много лет.