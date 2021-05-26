Выбор зависит от предпочтений и пожеланий владельца. На что при этом следует обратить внимание – читайте ниже.

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Какие планировки бывают

В первую очередь необходимо определиться с планировкой. Она может быть:

закрытой;

открытой;

частично закрытой.

Закрытая планировка

Это вариант наиболее привычный для украинцев. В таких квартирах все комнаты изолированы друг от друга. Это означает, что планировка подходит для больших семей.

Закрытая планировка – самый распространенный вариант / Фото indizajn

Открытая планировка

Свободная планировка в последние годы пользуется спросом среди покупателей в Украине. Это открытое пространство, которое можно зонировать на свой вкус. Подойдет такой вариант тем, кто любит свободу и "воздух" в помещении.

Открытую планировку чаще всего выбирают одинокие люди и пары без детей / Фото trizio

Частично закрытая

В этом случае приватная часть (спальни) изолирована, а кухня, гостиная и столовая объединяются. Отличный вариант как для пар, так и для больших семей. Ведь планировка позволяет проводить время вместе в кухне-гостиной, но при этом иметь личное пространство.

Такая планировка позволяет собираться в кухне-гостиной, но иметь изолированные комнаты / Фото pinterest

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Как выбрать планировку

Перед тем как покупать квартиру, составьте список требований. В них должны быть учтены пожелания всех членов семьи.

Функциональность. Необходимо понимать минимум, который должен быть в квартире. Например, 1 или 2 санузла или наличие кухни-гостиной могут быть решающим фактором в выборе квартиры.

Необходимо понимать минимум, который должен быть в квартире. Например, 1 или 2 санузла или наличие кухни-гостиной могут быть решающим фактором в выборе квартиры. Количество комнат. Определитесь, сколько изолированных помещений должно быть . Это зависит от состава семьи и особенностей ее членов (например, некоторым нужна комната под рабочий кабинет).

Определитесь, сколько изолированных помещений должно быть Это зависит от состава семьи и особенностей ее членов (например, некоторым нужна комната под рабочий кабинет). Необходимая мебель и техника. Продумайте, какие предметы мебели вам обязательно нужны и где они будут размещены.

Например, для многих обязательным условием является наличие гардеробной или места под нее. Не во всех планировках предусмотрена такая возможность.

Наличие балкона или лоджии.

Возможность перепланировки. Этот момент также следует уточнить до покупки жилья.

При выборе квартиры, помните, что эта покупка не на день и не на год, поэтому подойти к вопросу нужно максимально внимательно. В некоторых объектах недвижимости нет возможности сделать перепланировку, поэтому следует заранее продумать свое размещение в квартире.

Выбирая планировку, отталкивайтесь от предпочтений всех членов семьи / Фото trizio