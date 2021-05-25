Об этом говорится в "антиахметовском" законопроекте, который призван "ударить" по империи олигарха Рината Ахметова. Кабинет Министров Украины поддержал его 12 мая.

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Какие налоги платятся сейчас

На сегодняшний день при продаже квартиры, дома или участка не чаще, чем раз в год и при условии владения ею не менее, чем в течение трех лет, украинцы платят 2% государству:

1% в Пенсионный фонд;

1% пошлины с покупателя и продавца.

Если в течение года человек продает несколько объектов недвижимости, с каждой сделки дополнительно оплачивается 5% налога на доходы физических лиц и 1,5% военного сбора.

Именно поэтому в Украине популярна продажа квартир застройщиками-физическими лицами. Если жилье продается через фирму, то из полученной прибыли застройщик должен заплатить 18% государству. В качестве примера можно вспомнить скандал с застройщиком и экс-мэром Ирпеня Владимиром Карплюком, который в своей декларации 2015 года указал владение 67 квартирами.

В Украине хотят ввести новые налоги при сделках с недвижимостью / Фото 24 канал

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Что может измениться

Новый законопроект оставляет действующие ставки, если заключается одна сделка в год, однако повышает для каждой следующей.

Например, если покупатель хочет в течение года продать два объекта недвижимости, то с другой нужно будет уплатить 5% налога на доходы физических лиц и 1,5% военного сбора. С каждой последующей сделки доход будет облагаться налогом по ставке 18% + 1,5% военного сбора.

Таким образом планируют избавиться от "лазейки" по продаже квартир через физических лиц, которой пользуются некоторые застройщики.

Отмечается, что документ не повлияет на большинство украинцев, поскольку мало кто продает в течение года несколько объектов недвижимости. В то же время это может привести к повышению цен на квартиры застройщиками.