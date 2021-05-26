Планировка квартиры в новостройке: как выбрать и что выяснить перед покупкой

26 мая 2021 , 14:09
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Источник:

24 канал

При покупке квартиры в новострое одним из самых важнейших моментов является планировка. Она может быть разных типов.

Выбор зависит от предпочтений и пожеланий владельца. На что при этом следует обратить внимание – читайте ниже.

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Какие планировки бывают

В первую очередь необходимо определиться с планировкой. Она может быть:

  • закрытой;
  • открытой;
  • частично закрытой.

Закрытая планировка

Это вариант наиболее привычный для украинцев. В таких квартирах все комнаты изолированы друг от друга. Это означает, что планировка подходит для больших семей.

Закрытая планировка – самый распространенный вариант / Фото indizajn

Открытая планировка

Свободная планировка в последние годы пользуется спросом среди покупателей в Украине. Это открытое пространство, которое можно зонировать на свой вкус. Подойдет такой вариант тем, кто любит свободу и "воздух" в помещении. 

Открытую планировку чаще всего выбирают одинокие люди и пары без детей / Фото trizio

Частично закрытая

В этом случае приватная часть (спальни) изолирована, а кухня, гостиная и столовая объединяются. Отличный вариант как для пар, так и для больших семей. Ведь планировка позволяет проводить время вместе в кухне-гостиной, но при этом иметь личное пространство.

Такая планировка позволяет собираться в кухне-гостиной, но иметь изолированные комнаты / Фото pinterest

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Как выбрать планировку

Перед тем как покупать квартиру, составьте список требований. В них должны быть учтены пожелания всех членов семьи.

  • Функциональность. Необходимо понимать минимум, который должен быть в квартире. Например, 1 или 2 санузла или наличие кухни-гостиной могут быть решающим фактором в выборе квартиры.
  • Количество комнат. Определитесь, сколько изолированных помещений должно быть. Это зависит от состава семьи и особенностей ее членов (например, некоторым нужна комната под рабочий кабинет).
  • Необходимая мебель и техника. Продумайте, какие предметы мебели вам обязательно нужны и где они будут размещены.
Например, для многих обязательным условием является наличие гардеробной или места под нее. Не во всех планировках предусмотрена такая возможность.
  • Наличие балкона или лоджии.
  • Возможность перепланировки. Этот момент также следует уточнить до покупки жилья. 

При выборе квартиры, помните, что эта покупка не на день и не на год, поэтому подойти к вопросу нужно максимально внимательно. В некоторых объектах недвижимости нет возможности сделать перепланировку, поэтому следует заранее продумать свое размещение в квартире.

Выбирая планировку, отталкивайтесь от предпочтений всех членов семьи / Фото trizio

Автор: Наталя Бережна