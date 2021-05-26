Планировка квартиры в новостройке: как выбрать и что выяснить перед покупкой

При покупке квартиры в новострое одним из самых важнейших моментов является планировка. Она может быть разных типов.
Выбор зависит от предпочтений и пожеланий владельца. На что при этом следует обратить внимание – читайте ниже.
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Какие планировки бывают
В первую очередь необходимо определиться с планировкой. Она может быть:
- закрытой;
- открытой;
- частично закрытой.
Закрытая планировка
Это вариант наиболее привычный для украинцев. В таких квартирах все комнаты изолированы друг от друга. Это означает, что планировка подходит для больших семей.
Закрытая планировка – самый распространенный вариант / Фото indizajn
Открытая планировка
Свободная планировка в последние годы пользуется спросом среди покупателей в Украине. Это открытое пространство, которое можно зонировать на свой вкус. Подойдет такой вариант тем, кто любит свободу и "воздух" в помещении.
Открытую планировку чаще всего выбирают одинокие люди и пары без детей / Фото trizio
Частично закрытая
В этом случае приватная часть (спальни) изолирована, а кухня, гостиная и столовая объединяются. Отличный вариант как для пар, так и для больших семей. Ведь планировка позволяет проводить время вместе в кухне-гостиной, но при этом иметь личное пространство.
Такая планировка позволяет собираться в кухне-гостиной, но иметь изолированные комнаты / Фото pinterest
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Как выбрать планировку
Перед тем как покупать квартиру, составьте список требований. В них должны быть учтены пожелания всех членов семьи.
- Функциональность. Необходимо понимать минимум, который должен быть в квартире. Например, 1 или 2 санузла или наличие кухни-гостиной могут быть решающим фактором в выборе квартиры.
- Количество комнат. Определитесь, сколько изолированных помещений должно быть. Это зависит от состава семьи и особенностей ее членов (например, некоторым нужна комната под рабочий кабинет).
- Необходимая мебель и техника. Продумайте, какие предметы мебели вам обязательно нужны и где они будут размещены.
- Наличие балкона или лоджии.
- Возможность перепланировки. Этот момент также следует уточнить до покупки жилья.
При выборе квартиры, помните, что эта покупка не на день и не на год, поэтому подойти к вопросу нужно максимально внимательно. В некоторых объектах недвижимости нет возможности сделать перепланировку, поэтому следует заранее продумать свое размещение в квартире.
Выбирая планировку, отталкивайтесь от предпочтений всех членов семьи / Фото trizio