Такую кухню не нужно убирать: 5 советов для тех, кто планирует ремонт

То, сколько придется убирать в кухне, можно определить еще на этапе планировки дизайна. Так что если вы планируете делать ремонт, обязательно учтите эти советы.

Для тех, кто не хочет тратить лишнее время на уборку, стоит задуматься над матовыми текстурами и кухней без полок. Что еще учесть при заказе или покупке мебели, рассказываем дальше.

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Какую кухню не нужно долго убирать

Кухня к потолку

Больше всего грязи на кухне собирается именно наверху. Часто на верхних полках жир вместе с пылью образуют неприятный слой, мыть который еще то испытание. Чтобы этого избежать, многие используют бумагу или газеты, но можно подумать над решением проблемы еще на этапе заказа мебели. Для этого рекомендуем выбирать кухню к потолку, так все будет тщательно закрыто и пыли с жиром негде будет накапливаться.

Матовые фасады



Предпочитайте матовые фасады без ручек / Фото Pexels

Рекомендуем избегать глянцевых фасадов, которые не только давно утратили актуальность, но никогда не были практичными. Чтобы упростить себе уборку, можете выбрать кухню без ручек: так протирать дверцу будет легко и быстро.

Мойка нижнего монтажа

Это не только стильное решение для вашей кухни, но и практично, если рядом будет рабочая поверхность, на которой часто собираются крошки и остатки пищи. При отсутствии бортиков вы сможете легко и быстро убрать их в умывальник. К тому же не придется убирать швы, в которых часто скапливается грязь.



Это практичное и стильное решение / Фото Pexels

Меньше полок

Избегайте открытых полок для декора. Они не только будут накапливать пространство, но и создадут вам немало хлопот во время уборки. Куда практичнее закрытое хранение.



Избегайте открытых зон для хранения / Фото Pexels

Уберите плинтус между фартуком и столешницей

Если между фартуком и столешницей нет плинтуса, то его и убирать не нужно. Тем более такое решение будет смотреться на кухне стильно и современно.