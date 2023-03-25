Не рекомендуем выбирать ультрасовременную мебель, чтобы уже через несколько сезонов не спешить менять ее на новые кратковременные веяния. Обратите внимание на минимализм и современную классику, которой можно добавить приятные новые текстуры.

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Какой дизайн трендовый в 2023 году

Мягкий минимализм

Философия минимализма возглавляет рейтинг трендов уже несколько сезонов. Дизайнеры и дальше предлагают минималистические идеи, интегрируя их в более мягкие цвета и фактуры.

Простой и понятный интерьер



Избегайте лишних деталей / Фото из открытых источников

Стройте пространство вокруг себя с учетом только того, что вам действительно нужно. Избегайте лишних и непонятных деталей, которые перегружают пространство.

Тактильные материалы



Окружайте себя мягкими текстурами / Фото из открытых источников

Окружайте себя приятными на ощупь материалами и мягкими текстурами, которые придают холодному минимализму характерной нежности.

Коричнево-бежевая палитра



Выбирайте правильный цвет / Фото из открытых источников

Добавить тепла вашему пространству поможет и правильно подобранная палитра. Творите в бежево-коричневых оттенках, чтобы ваш дом всегда выглядел сдержанно и атмосферно.

Умные системы



Позаботьтесь об инновационном комфорте / Фото из открытых источников

Не забывайте добавить дизайну немного новейших технологий. Интегрируйте новинки в проект, чтобы упростить и улучшить качество жизни. В частности, речь идет о смарт-датчиках, которые будут регулировать климат в квартире, инновационных выключателях и освещении, которым можно управлять на расстоянии, системах защиты от воров и пожаров и многом другом.