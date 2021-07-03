Как выглядит дом на Багамах, где отдыхала принцесса Диана с Гарри и Уильямом

Принцесса Диана в 1993 году гостила у своей подруги Кейт Мензис. Вместе с сыновьями Гарри и Уильямом она останавливалась в роскошном особняке, расположенном на Багамских островах.

Это место можно считать райским уголком. Как выглядит дом на Багамах – смотрите далее.

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Что известно о звездном особняке

Дом площадью 417 квадратных метров расположен на берегу Атлантического океана в закрытом поселке Lyford Cay. Объекты недвижимости здесь утопают в густой зелени, поэтому владельцы получают полную приватность. Внутри дома есть 5 спален с большими панорамными окнами, 6 ванных комнат, терраса, из которой открывается роскошный вид на океан. Возле дома есть большой бассейн.

Принцесса Диана навещала подругу в 1993 году / Фото hellomagazine

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В 2020 году недвижимость была выставлена на продажу компанией Christie’s International Real Estate. Продать имение хотели за 12,5 миллиона долларов (342 миллиона гривен), однако о его судьбе на данный момент неизвестно.

Как выглядит дом, где останавливалась принцесса Диана с сыновьями / Фото hellomagazine: