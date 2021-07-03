Це місце можна вважати райським куточком. Як виглядає будинок на Багамах – дивіться далі.

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Що відомо про зірковий особняк

Будинок площею 417 квадратних метрів розташований на березі Атлантичного океану у закритому селищі Lyford Cay. Об'єкти нерухомості тут потопають у густій зелені, тому власники отримують повну приватність. Всередині будинку є 5 спалень з великими панорамними вікнами, 6 ванних кімнат, тераса, з якої відкривається розкішний вид на океан. Біля будинку є великий басейн.

Принцеса Діана відвідувала подругу у 1993 році / Фото hellomagazine

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У 2020 році нерухомість була виставлена на продаж компанією Christie's International Real Estate. Продати маєток хотіли за 12,5 мільйона доларів (342 мільйони гривень), однак про його долю на цей час невідомо.

Як виглядає будинок, де зупинялася принцеса Діана з синами / Фото hellomagazine: