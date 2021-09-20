Как выглядит дом Криштиану Роналду в Манчестере: фото эффектного интерьера
Источник:Idealista
Роскошный дом Криштиану Роналду и Джорджины Родригес с современной архитектурой, панорамными окнами и просторным садом уже неоднократно попадал в центр внимания прессы.
Комнаты для отдыха и занятий спортом, бассейн, кинотеатр. Рассказываем, чем особый дом футболиста.
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Главная изюминка особняка – просторный кинозал, который является основным местом развлечений пары и их детей. Чтобы наслаждаться любимыми фильмами было еще удобнее, в центре комнаты стоят несколько красных диванов.
Среди других удобств – тренажерный зал со стеклянной перегородкой, которая открывает вид на бассейн и улучшает проникновение естественного света.
Сразу из бассейна можно выйти в гостиную с камином. Это центральное помещение, которое имеет особое значение для семьи. Благодаря открытому планированию гостиная перетекает в деревянную кухню в светлых тонах.
В каждой из 7 спален есть своя гардеробная.
Высокие потолки, дерево и ультрасовременная подсветка делают это здание очень уютной. А панорамные окна расширяют пространство и без того масштабного объекта.