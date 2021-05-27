Как выглядит дом Сильвестра Сталлоне за 85 миллионов долларов: яркие фото

Известный голливудский актер и режиссер Сильвестр Сталлоне длительное время пытается продать свой роскошный особняк. Дом находится в районе Северный Беверли-Парк в Лос-Анджелесе, где проживает много знаменитостей.

В начале года актер пытался продать поместье за 110 миллионов долларов (3,03 миллиарда гривен), теперь же готов его отдать за 85 миллионов долларов (2,34 миллиарда гривен). Как выглядит звездное жилище – смотрите ниже.

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Что известно о доме

Сильвестр Сталлоне c 1998 года владеет участком 1,2 гектара в престижном районе Лос-Анджелеса. На его территории расположен основной дом, гостевой коттедж с 2 спальнями, басейн, спа-зона, творческая мастерская, лужайка для гольфа и гараж на 8 автомобилей.

Сильвестр Сталлоне с 1998 года владеет роскошным особняком / Фото mansionglobal

Что внутри

В основном доме площадью 2000 квадратных метров есть 8 спален и 12 ванных комнат. Также в распоряжении звезды – профессиональный кинотеатр, тренажерный зал и даже сигарная комната с системой фильтрации воздуха.

Известный актер хотел продать имение за 110 миллионов долларов / Фото mansionglobal

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Интерьер особняка выполнен в средиземноморском стиле. Его дополняют картины, посвященные самым известным фильмам, в которых снимался Сильвестр Сталлоне. Каждая комната в доме позволяет наслаждаться видом на город и горы.

Жилище звезды украшают картины, посвященные фильмам с его участием / Фото mansionglobal

Как выглядит роскошное поместье Сильвестра Сталлоне / Фото mansionglobal