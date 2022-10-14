Мовиться про технологію Well-being ConTech. Вона передбачає, що всі елементи будинку завчасно виготовлятимуть на заводі, а збиратимуть – на будмайданчику.

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Що відомо про пришвидшену технологію будівництва

Щоб пришвидшити відбудову України низка архітекторів та інженерів працюють над створенням інноваційних технологій будівництва. Однією із них стала Well-being ConTech, яка дозволяє зводити впродовж місяця понад 120 квартир. Це у 2 рази більше, ніж пропонують традиційні методи будівництва, поширені в Україні та світі.



Стіни будуть виготовлятися на заводі / Фото "Будова"

Відомо, що технологія передбачає виготовлення елементів будинку на заводі. Після цього їх доставлятимуть на об'єкт, де збиратимуть у повноцінну конструкцію. Сукупність цих чинників дозволить знизити час для оздоблювальних робіт та прискорить заселення людей у нові будинки.

За допомогою нашої технології, в якій поєднується фактор високого ступеня готовності всіх елементів будинку та їхнього швидкого спорудження, ми зможемо відбудувати країну достатньо швидко,

– розповідає один з авторів концепції Марк Кестельбойм.

Також у багатошарових стінах, утеплених мінеральною ватою, заздалегідь робитимуть технологічні отвори для електрики. Тому житло, зведене за такою технологією, називають "будинками без перфораторів". Сьогодні це особливо важливо, аби не тригерити українців, які пережили жахіття війни.



Елементи досконалі завдяки технології виробництва / Фото "Будова"

Конструкція будівель завдяки бетонному каркасу набуває високої стійкості перед обваленням внаслідок вибухів. Стіни таких будинків здатні витримати навантаження, яке можна порівняти із землетрусами інтенсивністю до 8 балів.

Для цих будівель передбачили низку енергоефективних рішень: багатошарові зовнішні утеплені стіни, інженерні системи з теплозберігаючими технологіями, будуть використовуватися також і альтернативні джерела енергії з використанням цифрової системи контролю енерговитрат.

Виробничі процеси Well-being ConTech повністю диджиталізовані, контролюються за допомогою спеціального програмного забезпечення, що зменшує ймовірність корупції.