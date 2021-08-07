Это выглядит старомодно: предметы, от которых нужно избавиться в квартире

С каждым годом в мире дизайна интерьера появляется что-то новое. Решения, которые долгие годы были популярными, уже устарели.

Некоторые предметы даже делают жилье старомодным. Их назвала дизайнер интерьера Елена Кузина.

Полезно Клубный дом: что это такое и где купить квартиру по доступной цене

Поговорим о том, что делает вашу квартиру несовременной и выглядящей так, будто она громко просит ремонта, даже если вы сделали его месяц назад и все перечисленные элементы только из магазина,

– отметила Кузина.

Что делает интерьер старомодным

Стеклянные фартуки с ярким рисунком

Этот предмет давно устарел и может испортить даже идеальную кухню. Забудьте о маках, водопадах, орхидеях и пр. на фартуках. Выбирайте нейтральные варианты.

Подобные решения делают интерьер старомодным / Фото trizio

Рабочие столы

Если вы работаете дома, выбирайте минималистичные столы прямой формы. Угловые столы с волнообразным исполнением остались в прошлом.

Стыки между напольным покрытием

Ранее многие делали выступающий порожек при соединении плитки и ламината, например. Сейчас все можно соединить с помощью незаметного элемента (пробкового компенсатора).

Душевая кабина

Огромные душевые кабины с подсветкой, гидродушем и музыкой выглядят очень несовременно. Рассмотрите минималистичные варианты с аккуратной стеклянной перегородкой.

Интересно Какие растения украсят рабочий стол: 5 идей для дома и офиса

Мебель

Старые мебельные стенки и гарнитуры удешевляют интерьер. В спальных комнатах лучше использовать встроенные шкафы, а в гостиной – тумбы и шкафчики.

Используйте минимум мебели / Фото pinterest

Освещение

В квартире должно быть несколько источников света: люстра, точечные светильники, торшеры и бра. Не используйте одну люстру.

Искусственные материалы

Много лет было модно использовать искусственный камень в прихожих. По словам дизайнера интерьера, от такой идеи следует отказаться, выбрав обои, краску или стеновые панели.