Sumei Skyline Coast Boutique Hotel – это новое творение студии GS Design, поражающее концептуальностью и размахом. Этот отель в Китае станет настоящей Меккой для тех, кто любит особые впечатления от отдыха.

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Словно в сказке / Фото Archdaily

Площадь отеля составляет 3200 квадратных метров. Главная концептаульная линия – проникновение водных мотивов в интерьер.

Выдержанная роскошь / Фото Archdaily

Дизайнерам удалось максимизировать возможность наслаждаться бескрайним водным пространством. Открытые пейзажи позволили максимально упростить интерьер, чтобы он не отвлекал внимание от восторга от локации.

Особенность интерьера выражена формами / Фото Archdaily

Каждый элемент интерьера подражает волнам, которые окружают отель. Белый цвет – лучший выбор для того, чтобы создать гармоничную идиллию, в которой вычурные детали просто лишние.

Когда акценты лишние / Фото Archdaily