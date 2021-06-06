Прозрачная церковь и пивная щетка: как выглядят самые необычные здания в мире

В мире очень много необычных зданий, которые удивляют и восхищают многих. Итальянский фотограф Стефано Перего путешествует по миру в поисках самых невероятных архитектурных решений.

Среди них – необычные жилые дома, религиозные здания и различные пространства. Как выглядят самые необычные здания в мире – смотрите ниже.

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Прозрачная церковь

Этот объект расположен в городе Борглон в Бельгии. Его спроектировали архитекторы Петерьян Гийс и Арноут Ван Ваеренберг в 2011 году. Прозрачная церковь, высота которой составляет 10 метров, создана из множества стальных пластин и позволяет видеть пейзажи вокруг.

Охладительная станция

В городе Шарлеруа (Бельгия) с 1921 года была электростанция IM, которая обеспечивала энергией район. В 2007 году объект закрыли из-за серьезных выбросов углекислого газа. Установка, которая ассоциируется с местом съемок фантастического фильма, стала популярной среди туристов. В то же время власти хотят демонтировать постройку.

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Парк в Вуковаре (Хорватия)

В Вуковаре в 1980 году установили памятник в память о казни более 400 человек фашистами в 1945 году. Сербский архитектор Богдан Богданович использовал пять 18-метровых каменных блоков с вершинами в виде медных конусов на одном гектаре земли. Вокруг памятника есть 27 лодок – они отражают связи Вуковара и Дуная.

Mineral House в Токио

Это нестандартное здание в Японии считается примером идеального использования пространства. Архитектор Ясухиро Ямасита спроектировал дом в форме многогранника площадью около 45 квадратных метров. Возле минималистичного здания даже поместилось парковочное место для автомобиля.

Bierpinsel в Берлине

Еще одно необычное здание расположено в Берлине (Германия). Красивый яркий фасад привлекает внимание прохожих с 1976 года. Объект назвали Bierpinsel ("пивная щетка"). Здание использовалось под ресторан, кафе и ночной клуб, однако бизнес не был успешным. С 2006 года постройка пустует.