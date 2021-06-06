Серед них – незвичайні житлові будинки, релігійні будівлі та різні простори. Як виглядають найнезвичайніші будівлі у світі – дивіться нижче.

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Прозора церква

Цей об'єкт розташований в місті Борглон у Бельгії. Його спроєктували архітектори Петер'ян Гійс і Арноут Ван Ваеренберг у 2011 році. Прозора церква, висота якої становить 10 метрів, створена з безлічі сталевих пластин і дозволяє бачити пейзажі навколо.

Охолоджувальна станція

У місті Шарлеруа (Бельгія) з 1921 року була електростанція IM, яка забезпечувала енергією район. У 2007 році об'єкт закрили через серйозні викиди вуглекислого газу. Установка, яка асоціюється з місцем зйомок фантастичного фільму, стала популярною серед туристів. Водночас влада хоче демонтувати споруду.

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Парк у Вуковарі (Хорватія)

У Вуковарі у 1980 році встановили пам'ятник на згадку про страту понад 400 осіб фашистами у 1945 році. Сербський архітектор Богдан Богданович використав п'ять 18-метрових кам'яних блоків з вершинами у вигляді мідних конусів на одному гектарі землі. Навколо пам'ятника є 27 човнів – вони показують зв'язки Вуковара та Дунаю.

Mineral House в Токіо

Ця нестандартна будівля в Японії вважається прикладом ідеального використання простору. Архітектор Ясухіро Ямасіта спроєктував будинок у формі багатогранника площею близько 45 квадратних метрів. Біля мінімалістичного об'єкту навіть помістилося паркувальне місце для автомобіля.

Bierpinsel у Берліні

Ще одна незвичайна будівля розташована у Берліні (Німеччина). Красивий яскравий фасад привертає увагу перехожих з 1976 року. Об'єкт назвали Bierpinsel ("пивна щітка"). Будівля використовувалася під ресторан, кафе й нічний клуб, однак бізнес не був успішним. З 2006 року будівля пустує.