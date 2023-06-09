Это подразумевает значительные инвестиции в 80 общин на 23 островах. Обязательное условие для получателей гранта – предоставить документы, подтверждающие, что это их основное место жительства.

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Выплата за поселение на острове

За последнюю четверть века население там сократилось на 13%. Сейчас население островных общин насчитывает всего 2700 жителей. Правительство имеет целью поощрить людей селиться на островах с помощью грантов.

С 2022 года в Ирландии действует программа компенсаций за восстановление заброшенных домов Croí Cónaithe. Новый план предполагает, что гранты на ремонт островного жилья будут на 20% выше. Все потому, что стоимость строительных работ на островах выше – там есть логистические проблемы.



В Ирландии есть острова, где живут несколько человек / Фото Getty Images

Люди, которые поселятся в заброшенный дом, будут ремонтировать его и жить там могут рассчитывать на компенсацию до 85 тысяч евро.

Количество островных семян сокращается не просто так. Жители островов сталкиваются с рядом проблем. К примеру, нехватка работы и тяжелый доступ к медицинским услугам.

Правительство обещает наладить быстрый интернет, чтобы у людей была возможность работать удаленно. Медицину тоже улучшат. Необходимые консультации жители смогут получать в автоматических будках. Их должны установить в ближайшее время.