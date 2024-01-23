Как понять, когда нужно заменить вытяжной вентилятор в ванной: вот ответ

Вытяжки в ванной просто необходимы, потому что они устраняют неприятный запах и чрезмерную влажность. Со временем пыль и мусор накапливаются в лопастях и корпусе вентилятора, что может привести к неисправности, а затем его нужно заменить.

Эксперты говорят, что в местах с высокой влажностью вытяжной вентилятор нуждается в более частой очистке или замене. Но в среднем он работает около 10 лет.

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Когда нужно заменять вытяжной вентилятор

Срок службы вентилятора может быть разным в зависимости от его качества и частоты использования. Если вы заметили, что этот прибор работает неэффективно, то есть плохо справляется с чрезмерной влажностью, то пора подумать о замене

Если же вентилятор работает уже более 10 лет, но он в хорошем состоянии, вы можете также рассмотреть возможность обновить его до более энергоэффективной модели с дополнительными функциями. Это может быть, например, датчик влажности или таймер.

Эксперты выделили признаки, указывающие на то, что вам вытяжной вентилятор время заменить:

чрезмерный шум – если вентилятор становится громким или начинает издавать необычные звуки, это может свидетельствовать о неисправности двигателя или других механических проблемах;

– если вентилятор становится громким или начинает издавать необычные звуки, это может свидетельствовать о неисправности двигателя или других механических проблемах; пониженная эффективность – если в ванной комнате чрезмерная влажность или уже появляется плесень;

– если в ванной комнате чрезмерная влажность или уже появляется плесень; заметный износ – любые признаки ржавчины, плесени или повреждения деталей вентилятора.

Вытяжной вентилятор над зеркалом / Фото Plitka.kiev.ua

Что касается частоты чистки вентилятора, обычно эксперты рекомендуют это делать по крайней мере 1 – 2 раза в год. Этот прибор нужно тщательно вытереть от пыли и слегка помыть влажной (не мокрой) тряпкой с моющим средством.