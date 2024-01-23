Експерти кажуть, що в місцях з високою вологістю витяжний вентилятор потребує частішого очищення або заміни. Та в середньому він слугує близько 10 років.

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Коли треба замінювати витяжний вентилятор

Термін слугування вентилятора може бути різним залежно від його якості та частоти використання. Якщо ви помітили, що цей прилад працює неефективно, тобто погано справляється з надмірною вологістю, то настав час подумати про заміну

Якщо ж вентилятор працює вже понад 10 років, але він у непоганому стані, ви можете теж розглянути можливість оновити його до більш енергоефективної моделі з додатковими функціями. Це може бути, наприклад, датчик вологості або таймер.

Експерти виокремили ознаки, які вказують на те, що вам витяжний вентилятор час замінити:

надмірний шум – якщо вентилятор стає гучним або починає видавати незвичні звуки, це може свідчити про несправність двигуна або інші механічні проблеми;

– якщо вентилятор стає гучним або починає видавати незвичні звуки, це може свідчити про несправність двигуна або інші механічні проблеми; знижена ефективність – якщо у ванній кімнаті надмірна вологість або вже з'являється цвіль;

– якщо у ванній кімнаті надмірна вологість або вже з'являється цвіль; помітний знос – будь-які ознаки іржі, цвілі або пошкодження деталей вентилятора.

Витяжний вентилятор над дзеркалом / Фото Plitka.kiev.ua

Що стосується частоти чищення вентилятора, то зазвичай експерти рекомендують це робити принаймні 1 – 2 рази на рік. Цей прилад треба ретельно витерти від пилу й злегка помити вологою (не мокрою) ганчіркою з мийним засобом.