Важно, что Yod стали первой украинской студией, попавшей в число победителей конкурса.

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Что известно о Budha-Bar

Budha-Bar New York открыли в 2021 году на Манхэттене. Создавая интерьер для заведения, дизайнеры должны переосмыслить известный бренд: первый Budha-Bar начал работать еще в 1994 году в Париже.

Основной темой проекта стала реинкарнация. "Фишка заведения" – четырехметровая статуя Будды из стеклянных слябов, отмечают в Yod.



Budha-Bar New York открыли в 2021 году на Манхеттене / Фото Yod Design

Для столешниц и части стен дизайнеры использовали древесину, возраст которой, согласно экспертизе, 800 – 4000 лет.



Дизайнеры переосмыслили известный бренд/ Фото Yod Design

Награду Prix Versailles вручают в Париже, в штаб-квартире UNESCO. Конкурс был основан в 2017 году и проходит ежегодно. Фокус Prix Versailles – пересечение дизайна, искусства и экономики. Премия награждает лучшие проекты магазинов, шоппинг-молов, гостиниц и ресторанов в мире.



Для столешниц дизайнеры использовали многовековую древесину / Фото Yod Design



Yod стали первой украинской студией, что получила Prix Versailles / Фото Yod Design