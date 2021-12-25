По итогам ноября этого года медианная цена аренды жилой недвижимости в Киеве выросла на 4%, если сравнивать с аналогичным периодом 2020-го. При этом по сравнению с октябрем стоимость упала на 5%.

Читайте Покупка паркоместа в Киеве: удачная инвестиция или деньги на ветер

Так, медианная цена квартир составляла 10,4 доллара за квадратный метр.

  • квадратный метр в однокомнатной квартире стоил 12 долларов,
  • в двухкомнатной – 10 долларов,
  • в трехкомнатной – 9 долларов.

Распределение цен по районам

Самым дорогим является Печерский район. Медианная стоимость объекта составляет 1060 долларов или 16 долларов за квадратный метр. Самая низкая стоимость аренды зафиксирована в Деснянском районе – 366 долларов за квартиру или 7 долларов за "квадрат".

Район Цена за квадратный метр
(в долларах)		 Цена за объект (в долларах)
Голосеевский 12 590
Дарницкий 10 554
Деснянский 7 366
Днепровский 10 523
Оболонский 10 552
Печерский 16 1060
Подольский 11 571
Святошинский 9 425
Соломенский 11 500
Шевченковский 13 757

Что касается предложения, то почти половина пришлась на однокомнатные квартиры – 46%. В то же время более трети составили предложения по двухкомнатным квартирам – 37%, трехкомнатным – 15%. Также арендаторам доступны многокомнатные квартиры – 2% от общего количества объявлений.