По итогам ноября этого года медианная цена аренды жилой недвижимости в Киеве выросла на 4%, если сравнивать с аналогичным периодом 2020-го. При этом по сравнению с октябрем стоимость упала на 5%.
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Так, медианная цена квартир составляла 10,4 доллара за квадратный метр.
- квадратный метр в однокомнатной квартире стоил 12 долларов,
- в двухкомнатной – 10 долларов,
- в трехкомнатной – 9 долларов.
Распределение цен по районам
Самым дорогим является Печерский район. Медианная стоимость объекта составляет 1060 долларов или 16 долларов за квадратный метр. Самая низкая стоимость аренды зафиксирована в Деснянском районе – 366 долларов за квартиру или 7 долларов за "квадрат".
|Район
|Цена за квадратный метр
(в долларах)
|Цена за объект (в долларах)
|Голосеевский
|12
|590
|Дарницкий
|10
|554
|Деснянский
|7
|366
|Днепровский
|10
|523
|Оболонский
|10
|552
|Печерский
|16
|1060
|Подольский
|11
|571
|Святошинский
|9
|425
|Соломенский
|11
|500
|Шевченковский
|13
|757
Что касается предложения, то почти половина пришлась на однокомнатные квартиры – 46%. В то же время более трети составили предложения по двухкомнатным квартирам – 37%, трехкомнатным – 15%. Также арендаторам доступны многокомнатные квартиры – 2% от общего количества объявлений.