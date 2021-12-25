За год в Киеве взлетели цены на аренду квартир: какое жилье подорожало больше всего

За год цены на жилую недвижимость в столице выросли на 4%. Дороже всего в конце года стоят квартиры в Печерском районе.

По итогам ноября этого года медианная цена аренды жилой недвижимости в Киеве выросла на 4%, если сравнивать с аналогичным периодом 2020-го. При этом по сравнению с октябрем стоимость упала на 5%.

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Так, медианная цена квартир составляла 10,4 доллара за квадратный метр.

квадратный метр в однокомнатной квартире стоил 12 долларов,

в двухкомнатной – 10 долларов,

в трехкомнатной – 9 долларов.

Распределение цен по районам

Самым дорогим является Печерский район. Медианная стоимость объекта составляет 1060 долларов или 16 долларов за квадратный метр. Самая низкая стоимость аренды зафиксирована в Деснянском районе – 366 долларов за квартиру или 7 долларов за "квадрат".

Район Цена за квадратный метр

(в долларах) Цена за объект (в долларах) Голосеевский 12 590 Дарницкий 10 554 Деснянский 7 366 Днепровский 10 523 Оболонский 10 552 Печерский 16 1060 Подольский 11 571 Святошинский 9 425 Соломенский 11 500 Шевченковский 13 757

Что касается предложения, то почти половина пришлась на однокомнатные квартиры – 46%. В то же время более трети составили предложения по двухкомнатным квартирам – 37%, трехкомнатным – 15%. Также арендаторам доступны многокомнатные квартиры – 2% от общего количества объявлений.