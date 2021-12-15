Об этом сообщает Главное управление статистики Киева. Рассказываем, как увеличился объем по отраслям.

Интересно Скидки на квартиры во Львове и Киеве: КН РИЕЛ анонсировала начало акционного сезона

Строительство в Киеве: аналитика за январь – сентябрь 2021 года

В каких отраслях выросли объемы строительства

Производство продукции в области строительства зданий выросло на 9,1%, в области строительства жилых зданий – увеличилось на 25,9%.



Объемы строительства в Киеве превысили 33 миллиарда гривен / Фото Pexels

Где наблюдалось проседание

В то же время, выработка продукции в сфере нежилых зданий уменьшилась на 4,5%, а в сфере инженерных сооружений – на 4,4%.

Виды строительной продукции

Относительно видов строительной продукции, наибольший ее объем был произведен в области строительства зданий – 61,1% от общего объема производимой строительной продукции на сумму почти 20,2 миллиарда гривен.

В частности, в сфере строительства жилых построек – 31,9% (почти на 10,6 миллиарда гривен), нежилых – 29,2% (на 9,6 миллиарда гривен). В сфере инженерных сооружений произведено строительной продукции 38,9% от общего объема (около 12,85 миллиарда гривен).

Новое строительство составило 38% общего объема производимой строительной продукции, ремонт (капитальный и текущий) – 33,4%, реконструкция и техническое переоснащение – 28,6%.

Хозяйственным способом произведено строительной продукции 0,7% от общего объема по городу (почти на 245,5 миллиона гривен).