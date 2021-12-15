Про це повідомляє Головне управління статистики Києва. Розповідаємо, як збільшився обсяг за галузями.

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В яких галузях зросли обсяги будівництва

Виробництво продукції в галузі зведення будівель зросло на 9,1%, у галузі будівництва житлових будівель – збільшилося на 25,9%.

Обсяги будівництва в Києві перевищили 33 мільярди гривень / Фото Pexels

Де спостерігалося просідання

Водночас вироблення продукції у сфері нежитлових будівель зменшилося на 4,5%, а у сфері інженерних споруд – на 4,4%.

Види будівельної продукції

Найбільший обсяг будівельної продукції було вироблено в галузі будівництва будівель – 61,1% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, на суму майже 20,2 мільярда гривень.

Зокрема, у сфері будівництва житлових будівель – 31,9% (майже на 10,6 мільярда гривень), нежитлових – 29,2% (на 9,6 мільярда гривень). У сфері інженерних споруд вироблено будівельної продукції 38,9% від загального обсягу (майже на 12,85 мільярда гривень).

Нове будівництво становило 38% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, ремонт (капітальний та поточний) – 33,4%, реконструкція та технічне переоснащення – 28,6%.

Господарським способом вироблено будівельної продукції 0,7% від загального обсягу загалом по місту (майже на 245,5 мільйона гривень).