За год объемы строительства в Киеве увеличились на 3,7%
Источник:The Page
В январе – сентябре 2021 года предприятиями Киева произведено строительной продукции и выполнено строительных работ на более чем 33 миллиарда гривен.
Об этом сообщает Главное управление статистики Киева. Рассказываем, как увеличился объем по отраслям.
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Строительство в Киеве: аналитика за январь – сентябрь 2021 года
В каких отраслях выросли объемы строительства
Производство продукции в области строительства зданий выросло на 9,1%, в области строительства жилых зданий – увеличилось на 25,9%.
Объемы строительства в Киеве превысили 33 миллиарда гривен / Фото Pexels
Где наблюдалось проседание
В то же время, выработка продукции в сфере нежилых зданий уменьшилась на 4,5%, а в сфере инженерных сооружений – на 4,4%.
Виды строительной продукции
Относительно видов строительной продукции, наибольший ее объем был произведен в области строительства зданий – 61,1% от общего объема производимой строительной продукции на сумму почти 20,2 миллиарда гривен.
В частности, в сфере строительства жилых построек – 31,9% (почти на 10,6 миллиарда гривен), нежилых – 29,2% (на 9,6 миллиарда гривен). В сфере инженерных сооружений произведено строительной продукции 38,9% от общего объема (около 12,85 миллиарда гривен).
Новое строительство составило 38% общего объема производимой строительной продукции, ремонт (капитальный и текущий) – 33,4%, реконструкция и техническое переоснащение – 28,6%.
Хозяйственным способом произведено строительной продукции 0,7% от общего объема по городу (почти на 245,5 миллиона гривен).