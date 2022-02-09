За время пандемии в Европе разрушили ряд исторических памятников

Эксперты отмечают, что пандемия COVID-19 повлияла на все сферы жизни. И историческая архитектура – не исключение.

В течение первого года пандемии количество иностранных туристов по всему континенту сократилось на 68%. Меньшее количество посетителей минимизирует износ памятников, с другой – сокращает доход от их содержания. И пока внимание аудитории сконцентрировалось на глобальных проблемах, власти разных стран, запустили сомнительные ремонтные работы.

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Акрополь

Во время второго карантина в Греции (октябрь 2020 года), строители проложили широкие бетонные дорожки вокруг храмов Акрополя. Власти говорят, что таким образом они улучшили инклюзивность, однако критики решения настаивают, что новые дорожки "противоречат международно признанным принципам" и нарушают аутентичный вид памятки.

Бурю возмущения спровоцировало и то, что пешеходные дорожки, которые теперь ведут к Акрополю, являются причиной наводнения, случившегося в декабре 2020 года.

Национальный театр в Тиране



Национальный театр в Тиране / wikimedia

В мае 2020 года правительство Албании снесло Национальный театр в Тиране бульдозером. Высвободившуюся площадь планируют использовать для коммерческой застройки. Театр был модернистским кирпичным зданием, построенным в 1939 году. Протестующие блокировали износ в течение многих лет, однако во время карантина правительство смогло реализовать свои намерения.

Несмотря на то, что на месте здания должен появиться театр по проекту бюро BIG, снос привел к массовым протестам.



Проект нового театра / Фото BIG

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Y-Block в Осло

Также в 2020 году была снесена Y-Block в Осло – бетонная икона минимализма 1960-х годов. До этого из здания удалили фрески Пикассо. Памятник входил в ежегодный список объектов от ассоциации Europa Nostra, которым грозит исчезновение.



Y-Block в Осло / wikimedia

, что за время пандемии участились случаи попыток незаконных сносов исторических построек в Киеве.