Риэлтор из Львова Сергей Панчишин рассказал, что квартиру он приобрел в феврале 2022 года. Из-за начала полномасштабного вторжения ремонт отложили, но в 2023-м его реализовали.

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Из заброшенной квартиры в современную и уютную

Сергей говорит, что в квартире нужно было заменять и обновлять все. На видео видно, что жилье действительно в очень запущенном состоянии. Сначала владельцы вывезли мусор, а потом уже начали сам процесс ремонта. В квартире надо было заменить пол, выровнять стены, позаботиться об электричестве и сантехнике, а потом еще заменить окна и двери. Финальный этап – обустройство мебелью.

В общем капитальный ремонт квартиры обошелся в 9950 долларов (по состоянию на весну-лето 2023 года):

материалы – 3500 долларов;

работа мастеров – 2500 долларов;

кухонная мебель – 1000 долларов;

встроенный шкаф-купе – 450 долларов;

техника – 1000 долларов;

сантехника и другая мебель – 1500 долларов.

До и после ремонта: смотрите видео

Пользователи тик-тока были ошеломлены, когда увидели результат: "Такая уютная квартира, особенно спальня", "Очень круто, молодцы!", "Три месяца – это довольно быстро. Классный результат".