Рієлтор зі Львова Сергій Панчишин розповів, що квартиру він придбав у лютому 2022 року. Через початок повномасштабного вторгнення ремонт відклали, але у 2023-му його реалізували.

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Із занедбаної квартири в сучасну та затишну

Сергій каже, що у квартирі потрібно було замінювати та оновлювати все. На відео видно, що житло справді в дуже занедбаному стані. Спочатку власники вивезли сміття, а тоді вже розпочали сам процес ремонту. У квартирі треба було замінити підлогу, вирівняти стіни, подбати про електрику та сантехніку, а потім ще замінити вікна та двері. Фінальний етап – облаштування меблями.

Загалом капітальний ремонт квартири обійшовся у 9950 доларів (станом на весну-літо 2023 року):

матеріали – 3500 доларів;

робота майстрів – 2500 доларів;

кухонні меблі – 1000 доларів;

вбудована шафа-купе – 450 доларів;

техніка – 1000 доларів;

сантехніка та інші меблі – 1500 доларів.

До та після ремонту: дивіться відео

Користувачі тік-тока були приголомшені, коли побачили результат: "Така затишна квартира, особливо спальня", "Дуже круто, молодці!", "Три місяці – це досить швидко. Класний результат".