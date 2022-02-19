Впрочем, не у всех есть значительный стартовый капитал и желание покупать недвижимое имущество в ипотеку. Что же предлагает рынок для покупателей у которых в кармане не больше 5 тысяч долларов? Разберемся!

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Гараж

Одной из покупок до 5 тысяч долларов может стать гараж. Объявлений о продаже такой недвижимости в Украине немало. Обычно цены колеблются в пределах 3 – 6 тысяч долларов, однако на соответствующих порталах есть предложения и дороже.



Гараж в Хмельницком / Фото Dom.Ria

Один из самых дешевых вариантов – кирпичный гараж в Хмельницком с одним машиноместом. Размещается он в гаражном кооперативе, а его общая площадь 18 квадратных метров. Стоит такое помещение 4 тысячи долларов.

По схожим ценам можно приобрести гараж в Киеве или пригороде столицы.



Гараж в Киеве / Фото Dom.Ria

К примеру, в Оболонском районе Киева по цене 5 тысяч долларов предлагают гараж на одно машиноместо общей площадью 24 метров квадратных. Автор объявления также отметил, что помещение утеплено, поэтому зимой там очень тепло и комфортно.

Недвижимость – популярный актив среди инвесторов разного уровня. Правильно зайти на рынок поможет Корпорация Недвижимости РИЕЛ, за 19 лет деятельности успешно реализовавшая более 60 объектов.

Бюджетная дача



Дом в Кривом Роге / Фото Dom.Ria

Промониторив соответствующие объявления на Dom.Ria, журналистам удалось найти целый дом. Они отмечают, что обычно предложения с ценником до 5 тысяч долларов – это помещение в аварийном состоянии, однако их можно использовать для обустройства дачи или же начать новое строительство на приобретенном участке.



Дом в Кривом Роге / Фото Dom.Ria

Так, в Кривом Роге продают дом общей площадью в 65 квадратных метров и участком в 12 соток. Стены помещения в глинобетоне. В доме 3 комнаты. Стоимость недвижимости – 4 500 долларов. Правда, будущему владельцу придется заплатить долг за коммунальные платежи – еще 450 долларов.

Коммерческое помещение



МАФ в Виннице / Фото Dom.Ria

В пределах заданного бюджета можно приобрести и коммерческую недвижимость. К примеру, в Виннице есть заманчивое предложение от владельца. В объявлении говорится, что он продает не просто помещение, а уже готовый бизнес. Предлагает даже оставить некоторую технику. Стоит такой магазин 4 700 долларов, его общая площадь достигает 32 квадратных метров.



МАФ в Виннице / Фото Dom.Ria