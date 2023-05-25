Особняк принадлежал греческому имущественному магнату, известному местным по прозвищу "Танос". Он жил там со своей женой и детьми на протяжении многих лет. В 2017 году богач неожиданно скрылся из своего особняка вместе с дочерью среди ночи, оставив все вещи. С тех пор этот особняк брошен.

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Особняк с тех пор запущен

"Танос" был женат 32 года, но его жена скончалась от рака в 2004 году. У пары было пятеро детей.

По слухам, один из трех сыновей остался где-то рядом, чтобы присматривать за домом. Однако это вряд ли правда, ведь особняк внутри расписан граффити.

Уже шесть лет здесь никто не живет, и он начинает рушиться. Эти фото сделал 34-летний исследователь городов Даниэл Симс.

Заброшенный особняк после бегства владельца-миллионера / Фото Bearded Reality

"Брошенный особняк принадлежал греческому имущественному магнату. Говорили, что владелец вел такую таинственную жизнь, что никто не был уверен, чем он занимался. Говорят, что "Танос" наслаждался стилем жизни миллионера благодаря инвестициям в недвижимость", - рассказал исследователь.

По слухам, богатый был настолько озабочен безопасностью в дорогом доме, что однажды поставил телохранителей с доберманами на воротах.

В доме осталось много ценных предметов и дизайнерской одежды. Но сейчас все это превратилось в беспорядок. Все комнаты в заброшенном состоянии.