Особняк належав грецькому майновому магнату, відомому місцевим на прізвисько "Танос". Він жив там зі своєю дружиною та дітьми протягом багатьох років. У 2017 році багатій несподівано втік зі свого особняка разом з донькою серед ночі, залишивши всі речі. З того часу цей особняк покинутий.

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Особняк з того часу занедбаний

"Танос" був одружений 32 роки, але його дружина померла від раку в 2004 році. У пари було п'ятеро дітей.

За чутками, один із трьох синів залишився десь поруч, щоб наглядати за будинком. Проте це навряд чи правда, адже особняк усередині розписаний графіті.

Уже шість років тут ніхто не живе, і він починає руйнуватися. Ці фото зробив 34-річний дослідник міст Даніел Сімс.

Занедбаний особняк після втечі власника-мільйjнера / Фото Bearded Reality

"Покинутий особняк належав грецькому майновому магнату. Говорили, що власник вів таке таємниче життя, що ніхто не був впевнений, чим він займався. Кажуть, що "Танос" насолоджувався стилем життя мільйонера завдяки інвестиціям у нерухомість", – розповів дослідник.

За чутками, багатій був настільки стурбований безпекою в дорогому будинку, що одного разу поставив охоронців з доберманами на воротах.

У будинку залишилося багато цінних предметів і дизайнерського одягу. Та зараз усе це перетворилося на безлад. Усі кімнати в занедбаному стані.