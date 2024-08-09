На 100 тысяч больше: в Британии за большую сумму продали заброшенный дом с хламом и плесенью

В Британии на аукционе продали дом в ужасном состоянии аж за 100 тысяч фунтов. Его начальная цена составляла всего 1 фунт.

Дом был в запущенном состоянии, захламлен мусором в каждой из комнат чуть ли не под потолок. Несмотря на это, за лот соревновались почти сто британцев.

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"Счастливо" продали заброшенный дом

Об интересной истории узнали местные журналисты, когда увидели сообщения одного из агентств недвижимости. Компания поделилась "счастливой" продажей дома не в одной соцсети.

На фото и видео можно увидеть забросанные мусором комнаты, разрушенная мебель, покрытые плесенью стены, разбитые окна и двери.

Комнаты в ужасном состоянии / Фото Pattinson

Мы были очень заинтересованы в продаже до такой степени, что завершили аукцион раньше, чем изначально планировалось. Имущество было продано за 100 000 фунтов стерлингов с 98 заявками,

– рассказали риелторы в комментарии журналистам.

Жилье построили в 1990 году. Это двухэтажное здание с прихожей, гостиной, кухней, ванной комнатой и двумя спальнями.

Мебели там почти не сохранилось. Только на кухне видно немного техники: стиральную машину, газовую плиту, стол и даже телевизор.