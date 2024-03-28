Панское шато с потайными дверями и ценными вещами произвело на британца невероятное впечатление. Он был удивлен, что хозяева оставили столько личного.

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"Это просто потрясающе"

Блогер Колин посетил не одно заброшенное здание. Но именно этот особняк он назвал одним из самых удивительных мест, которые когда-либо изучал. Местный исследователь считает, что имение покинули около 5 лет назад.

За это время потолок одной из комнат провис от сырости, поэтому блогер не решился подняться на этаж выше. Но мужчине хватило и того, что он увидел на главном уровне. Мастерски задекорированные спальни, большой винный погреб и даже собственный лифт.

Скрытые двери между спальнями / Фото YouTube

Интересно, что вся мебель и много ценных личных вещей остались нетронутыми на своих местах. У Колина складывалось впечатление, что владельцы вот-вот вернутся и будут жить, как раньше.

"Вы только посмотрите. Это просто потрясающе. Я действительно не ожидал такого... это потрясающе, просто потрясающе", – сказал от восторга блогер.

Гостиная "застыла во времени" / Фото Youtube

Неизвестно, почему богатые владельцы покинули свой большой особняк. На продуктах, которые лежат в холодильнике был год год годности 2019-й. Это и стало признаком того, что здесь уже по меньшей мере 5 лет никто не жил.