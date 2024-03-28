Панське шато з потаємними дверима та цінними речами справило на британця неймовірне враження. Він був здивований, що господарі залишили стільки особистого.

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"Це просто приголомшливо"

Блогер Колін відвідав не одну занедбану будівлю. Та саме цей маєток він назвав одним із найдивовижніших місць, які коли-небудь вивчав. Місцевий дослідник вважає, що маєток покинули близько 5 років тому.

За цей час стеля однієї з кімнат провисла від вогкості, тож блогер не наважився піднятися на поверх вище. Та чоловікові вистачило й того, що він побачив на головному рівні. Майстерно задекоровані спальні, великий винний погріб і навіть власний ліфт.

Приховані двері між спальнями / Фото YouTube

Цікаво, що всі меблі й багато цінних особистих речей залишилися недоторканими на своїх місцях. У Коліна складалося враження, що власники от-от повернуться і будуть жити, як раніше.

"Ви тільки подивіться. Це просто приголомшливо. Я дійсно не очікував такого... це приголомшливо, просто приголомшливо", – сказав від захвату блогер.

Вітальня "застигла у часі" / Фото Youtube

Невідомо, чому багаті власники покинули свій великий маєток. На продуктах, які лежать в холодильнику був рік придатності 2019-й. Це й стало ознакою того, що тут уже щонайменше 5 років ніхто не жив.