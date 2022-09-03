Закон о бомбоубежищах в новостройках

29 июля, Верховная Рада Украины приняла законопроект №7398. Согласно ему, новое жилье, которое будет строиться в Украине, должно иметь собственное бомбоубежище или доступ к укрытию, расположенному неподалеку. Застройщики считают, что из-за этого стоимость квартир вырастет на 10 – 15%.

Читайте также Работа велась непрерывно, – как КН РИЕЛ способствовала эвакуации жителей из ЖК "Львовский Квартал"

Как объяснили девелоперы, понятие бомбоубежищ в современном законодательстве достаточно широкое. Застройщики смогут возводить защитные укрытия в подземных этажах, подводя сюда вентиляцию, электричество, отдельные выходы и санитарно-технические зоны. В KAN Development добавляют, что в случае отсутствия подвала или подземного паркинга под укрытие ищется пространство внутри жилого квартала, например укрепленное помещение на первом этаже с хорошей системой фильтрации воздуха.

На сколько подорожает жилье

По мнению компаний-застройщиков, обустройство защитных сооружений не сильно повлияет на себестоимость строительства. Тем более из-за их многофункциональности использовать такие помещения можно и в мирное время.

Вице-президент Национального союза архитекторов Сергей Буравченко отмечает, что подорожание квадратного метра возможно до 10%. Но если устанавливать специальное оборудование наподобие искусственной вентиляции, то цена может вырасти на 15%.

Не считая того, укрытие – это помещение двойного использования. Итак, когда нет военных действий, они будут эксплуатироваться для гражданских нужд. Это нормальные помещения. Я думаю, когда мы делаем цокольные помещения и подземные, жители только выиграют. Ибо часть затрат на инженерные сети берет на себя коммерческое предприятие. На самом деле, если производить точные экономические подсчеты, то в итоге те 10% превратятся и в 5%,

– объясняет он.

Он отмечает, что в случае возведения классических бомбоубежищ из бомбоустойчивых материалов повысит стоимость квадратного метра до 20%. Однако они не столь нужны в жилых домах, как на стратегически важных объектах.