Дизайнеры и декораторы теперь стремятся к более теплой и приятной цветовой палитре, что, очевидно, обусловлено выбором клиентов. Узнайте, какой цвет они назвали "новым бежевым".

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Какой цвет выбирают вместо бежевого в 2024 году

Дизайнеры интерьера говорят, что это еще один нейтрал, который когда-то был в тренде, но теперь снова возвращается в строй. Речь идет о коричневом – универсальном и удивительно элегантном оттенке.

Особенно популярным в этом году является серо-коричневый оттенок, который и называют "новым бежевым" в дизайне интерьера.

Гостиная со светло-коричневыми стенами и серо-коричневыми креслами / Фото Polly Wreford

Некоторые склонны выбирать серый вместо бежевого, но эксперты говорят, что это не совсем правильное решение.

Серый – хороший цвет и замечательная отправная точка, но он может быть скучным, поэтому я всегда рекомендую вводить контраст (с помощью коричневого – Недвижимость 24),

– говорит Паоло Москино, владелец студии дизайна в Лондоне.

Британский дизайнер из Дорчестера Генриетта фон Штокхаузен соглашается с новым трендом на коричневый, но больше склонна к темному оттенку. Она говорит, что этот тон – идеален для стен, если надо создать классический дизайн.

Стоит отметить, что бежевый цвет не исчезает из цветового списка дизайнеров, но землистый коричневый сейчас популярнее.