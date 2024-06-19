Дизайнери та декоратори тепер прагнуть до більш теплої та приємнішої колірної палітри, що, очевидно, зумовлено вибором клієнтів. Дізнайтеся, який колір вони назвали "новим бежевим".
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Який колір обирають замість бежевого у 2024 році
Дизайнери інтер'єру кажуть, що це ще один нейтрал, який колись був у тренді, але тепер знову повертається в стрій. Мовиться про коричневий – універсальний і напрочуд елегантний відтінок.
Особливо популярним цього року є сіро-коричневий відтінок, який і називають "новим бежевим" у дизайні інтер'єру.
Вітальня зі світло-коричневими стінами та сіро-кричневими кріслами / Фото Polly Wreford
Дехто схильний обирати сірий замість бежевого, але експерти кажуть, що це не зовсім правильне рішення.
Сірий – гарний колір і чудова відправна точка, але він може бути нудним, тому я завжди рекомендую вводити контраст (за допомогою коричневого – Нерухомість 24),
– каже Паоло Москіно, власник студії дизайну в Лондоні.
Британська дизайнерка з Дорчестера Генрієтта фон Штокхаузен погоджується з новим трендом на коричневий, але більше схильна до темного відтінку. Вона каже, що цей тон – ідеальний для стін, якщо треба створити класичний дизайн.
Варто зазначити, що бежевий колір не зникає з колірного списку дизайнерів, але землистий коричневий зараз популярніший.