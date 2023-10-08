В последнее время популярность таких сериалов, как "Игра престолов", возродила интерес людей к домам "с королевским нарядом". И это прекрасно, потому что многие замки являются хорошим местом для отдыха на выходных, инвестиционной недвижимостью или даже постоянным жильем.

Обратите внимание Какую квартиру выбрать: плюсы и минусы жизни на высоких и низких этажах

Велли-Спрингс, Калифорния

Цена: 859 тысяч долларов

Современная королевская резиденция 2007 года / Фото Realtor

Орион, Иллинойс

Цена: 700 тысяч долларов

Исторический замок 1895 года был построен из камня из местного карьера / Фото RMLSA

Олден, Мичиган

Цена: 995 тысяч долларов

Современный замок на холме 2017 года / Фото Realtor

Берлин, Коннектикут

Цена: 525 тысяч долларов

Волшебный замок 1937 года / Фото Smart MLS

Новый Орлеан, Луизиана

Цена: 500 тысяч долларов

"Замок рыбака" 1984 года у озера / Фото Realtor