Останнім часом популярність таких серіалів, як "Гра престолів", відродила інтерес людей до будинків "з королівським вбранням". І це чудово, бо багато замків є гарним місцем для відпочинку на вихідних, інвестиційною нерухомістю або навіть постійним житлом.

Зверніть увагу Яку квартиру обрати: плюси та мінуси життя на високих і низьких поверхах

Веллі-Спрінгс, Каліфорнія

Ціна: 859 тисяч доларів

Сучасна королівська резиденція 2007 року / Фото Realtor

Оріон, Іллінойс

Ціна: 700 тисяч доларів

Історичний замок 1895 року збудували з каменю з місцевого кар'єру / Фото RMLSA

Олден, Мічиган

Ціна: 995 тисяч доларів

Сучасний замок на пагорбі 2017 року / Фото Realtor

Берлін, Коннектикут

Ціна: 525 тисяч доларів

Чарівний замок 1937 року / Фото Smart MLS

Новий Орлеан, Луїзіана

Ціна: 500 тисяч доларів

"Замок рибака" 1984 року біля озера / Фото Realtor