Останнім часом популярність таких серіалів, як "Гра престолів", відродила інтерес людей до будинків "з королівським вбранням". І це чудово, бо багато замків є гарним місцем для відпочинку на вихідних, інвестиційною нерухомістю або навіть постійним житлом.
Зверніть увагу Яку квартиру обрати: плюси та мінуси життя на високих і низьких поверхах
Веллі-Спрінгс, Каліфорнія
- Ціна: 859 тисяч доларів
Сучасна королівська резиденція 2007 року / Фото Realtor
Оріон, Іллінойс
- Ціна: 700 тисяч доларів
Історичний замок 1895 року збудували з каменю з місцевого кар'єру / Фото RMLSA
Олден, Мічиган
- Ціна: 995 тисяч доларів
Сучасний замок на пагорбі 2017 року / Фото Realtor
Берлін, Коннектикут
- Ціна: 525 тисяч доларів
Чарівний замок 1937 року / Фото Smart MLS
Новий Орлеан, Луїзіана
- Ціна: 500 тисяч доларів
"Замок рибака" 1984 року біля озера / Фото Realtor