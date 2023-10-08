Королевские уединения: 5 замков, которые можно купить по бюджетной цене в США
Источник:Realtor
Пожалуй, у всех людей было сокровенное желание хотя бы немного пожить в замке, как королевское лицо. В США появилось несколько подобных предложений по бюджетной в этом случае цене до 1 миллиона гривен.
В последнее время популярность таких сериалов, как "Игра престолов", возродила интерес людей к домам "с королевским нарядом". И это прекрасно, потому что многие замки являются хорошим местом для отдыха на выходных, инвестиционной недвижимостью или даже постоянным жильем.
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Велли-Спрингс, Калифорния
- Цена: 859 тысяч долларов
Орион, Иллинойс
- Цена: 700 тысяч долларов
Олден, Мичиган
- Цена: 995 тысяч долларов
Берлин, Коннектикут
- Цена: 525 тысяч долларов
Новый Орлеан, Луизиана
- Цена: 500 тысяч долларов