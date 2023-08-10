Прибрежный замок на скале: на рынке появился просто сказочный дом

Это здание у озера, о котором знают все местные жители. Единственный в своем роде замок на Смит-Лейк просто поражает своей красотой.

Дом в Бремене действительно уникален, ведь он стоит на скале и похож на памятник архитектуры. Жилье площадью 460 квадратных метров продают 4,9 миллиона долларов.

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Очаровательный замок на скале

Прибрежный замок был построен в 1980-х годах. Раньше он был на рынке только раз – в 2019 году с ценой 4,6 миллиона долларов. После перерыва и небольшого скачка в цене он снова охотится за новым владельцем.

Чего только стоят виды, за которыми можно наблюдать со скалы. "Из каждой комнаты открывается прекрасный вид на озеро с востока на запад и от восхода до заката", – говорит агент по листингу Крисалин Край.

Несмотря на то, что одна сторона дома полностью стеклянная, она остается частной, потому что расположена за закрытой подъездной дорогой. Территория, на которой построили дом, площадью 2,4 гектара. Но если потенциальному покупателю этого недостаточно, он сможет приобрести дополнительные соседние участки.

Интерьер с классическими деталями / Фото Double Oak Artworks

Эта недвижимость создана для отдыха, но она может быть и основным местожительством или жильем для сдачи в аренду. Последний вариант является отличным способом пассивного заработка.

"Я считаю, что идеальный покупатель – это тот, кто может оценить уникальные архитектурные детали дома и хочет иметь необычное жилье", – говорит Крисалин Край.